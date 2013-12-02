Поднять сайт.

Есть уже готовое приложение (вк) - http://vk.com/app1994441 Нужно создать уникальный дизайн для приложения + добавить функцию "фото битвы" где происходит выбор между двомя фотографиями которая лучше.
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Сайт http://автодиспетчер.рф/ после смены нескольких системных паролей сайт упал.
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