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Завершен6 заявок234 просмотра

Сайт http://автодиспетчер.рф/ после смены нескольких системных паролей сайт упал.

Поднять сайт.

11 лет назад
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена четко и в срок, притензий нет.
Сотрудничеством очень доволен. Получил все необходимые разъяснения по задаче. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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