1. лезут ошибки при попытке входа в tktaiga.ru/admin/ 2. Выводится сообщение в теле письма рассылки, если отправлять с zavodsporta.ru/admin/: Warning: Smarty error: unable to read resource: ""site.conf"" in /var/www/vhosts/sport-way.su/zavodsporta.ru/lib/Smarty/Smarty.class.php on line 1094 ...
Исправить проблему на джумле (виртумарт)
Мой сайт на старой джумле, с магазином виртумарт. Его уже пилили сильно, и нужно пилить дальше. Сейчас требуется исправить проблему входа на страницу оформления заказа. Гость видит эту страницу нормально. А если залогиниться, то страница заказа открываается почему-то без шаблона.
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