Исправить проблему на джумле (виртумарт)

Мой сайт на старой джумле, с магазином виртумарт. Его уже пилили сильно, и нужно пилить дальше. Сейчас требуется исправить проблему входа на страницу оформления заказа. Гость видит эту страницу нормально. А если залогиниться, то страница заказа открываается почему-то без шаблона.