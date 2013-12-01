Исправить страницу с результатом поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок117 просмотров

На данный момент на странице отображается одинаковое описание для всех найденных постов. Нужно сделать, чтобы для каждого поста отображалась соответсвующее описание.

Скрин search_nutra.jpg

Сайт на вордпресс.

WordPress
11 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо забыструю и качественную работу. Буду обращаться!
Рад сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад