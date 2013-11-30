Не работает раздел на сайте, CMS NET CAT

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Помогите пожалуйста, (знатоки net cat), после того как хостер перенёс наш сайт с одного сервера на другой, у нас перестал работать один раздел на сайте - http://ulmoney.ru/guide/companies/

Жду предложений!

11 лет назад
funguru
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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