Сделать функцию вопрос - ответ

Есть сайт на WordPres. Одна из страниц предполагается - консультация со специалистом.

Нужна рабочая функция вопрос- ответ. При этом:

1. Задавать вопросы могут только зарегистрированные пользователи

2. На сайте стоит плагин Ulogin, который "срабатывает", когда хотят написать комментарий к статьям. Его нужно прикрутить к функции "вопрос - ответ".

3. На вопросы может отвечать только администратор.

4. Должна работать оценка вопросов, рейтинг. Популярные вопросы наверху.

Пишите Вашу цену и предложения.