Разработать калькулятор для действующего сайта c#

Вот сайт: dneprburservice.com (c#, .net) для которого нужно сделать калькулятор для расчета стоимости скважин.

Вот аналог, по образу которого нужно выполнить задание http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya

Калькулятор должен быть динамическим (чтобы мы в админке задавали все значения формул) и интерактивным (работать без перезагрузки страниц).

Соответственно калькулятор должен быть написан на (c#, .net) и работать для трех языковых версий сайта (en, ru, ua)

Ожидаю от вас стоимость разработки и срок.