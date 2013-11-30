Разработать калькулятор для действующего сайта c#

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Вот сайт: dneprburservice.com (c#, .net) для которого нужно сделать калькулятор для расчета стоимости скважин.

Вот аналог, по образу которого нужно выполнить задание http://gidrobur.com.ua/kalkulyatsiya

Калькулятор должен быть динамическим (чтобы мы в админке задавали все значения формул) и интерактивным (работать без перезагрузки страниц).

Соответственно калькулятор должен быть написан на (c#, .net) и работать для трех языковых версий сайта (en, ru, ua)

Ожидаю от вас стоимость разработки и срок.

11 лет назад
artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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