JavaScript псевдокомментарии

Доброго дня.

Необходимо: что бы скрипт «дёргал» (или по порядку брал) текст комментариев из html или txt файла где они (комментарии) ранее «забиты», и выводил как живые комментарии с текущим временем и датой.

Что всё это можно было в любой хтмл шаблон засунуть.

Нужно что бы скрип работал во всех браузерах.