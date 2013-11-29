JavaScript псевдокомментарии

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Закрыт6 заявок143 просмотра

Доброго дня.

Необходимо: что бы скрипт «дёргал» (или по порядку брал) текст комментариев из html или txt файла где они (комментарии) ранее «забиты», и выводил как живые комментарии с текущим временем и датой.

Что всё это можно было в любой хтмл шаблон засунуть.

Нужно что бы скрип работал во всех браузерах.

HTMLJavaScript
11 лет назад
slaugter
Смирнов 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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