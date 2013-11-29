Критерии - название, картинка, цена. для выкладки на сайт, а также " вконтакте" Было бы неплохо ещё где-то сохранять ссылку на товар
JavaScript псевдокомментарии
Доброго дня.
Необходимо: что бы скрипт «дёргал» (или по порядку брал) текст комментариев из html или txt файла где они (комментарии) ранее «забиты», и выводил как живые комментарии с текущим временем и датой.
Что всё это можно было в любой хтмл шаблон засунуть.
Нужно что бы скрип работал во всех браузерах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо дописать и разработать функционал интернет магазина на базе CMS Magento. Объемное ТЗ. Интересует реальный опыт работы, ответственность и не затягивание сроков, а так же обратная связь - постоянное пребывание в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1100
Админка самописная, сделана на системе MVC. На данный момент требуются доработки сайта (как очень лёгкие так и трудоёмкие но легко осуществимые для опытных исполнителей) + обновление PHP, jQuery, Yaml. Программер обязательно должен ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен спец по Джумле. После атаки перестали функционировать 2 сайта на Джумле. 1. Необходимо создать новых пользователей и корректно подключится к базам MySQL 2. Восстановить пароль администратора на 1 ...Завершен11 лет назад
Требуется подключить к сайту и все настроить Google AdWords и Google Analytics. Указывайте стоимость.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать дополнение к xenForo.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте коллеги, есть два задания 1. Настроить готовую форму для работы с РОБОКАССА 2. Разработать модуль РОБОКАССА для программы WYSIWYG Web Builder Спасибо всем кто ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть скрипт, который выводит текст корпоративным шрифтом. В Explorer тексты отображаются стандартными шрифтами Надо починить.Завершен11 лет назад
Хостинг сайта скончался, но есть бэкап файлов и БД. Задача: развернуть этот бэкап на другом хостинге - показать работоспособность сайта. Возможно, как хостинг подойдет 1gb - именно оттуда остался бэкап. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую! Нужно поправить код в сайдбаре в теме для WORDPRESS. Самому не получается что-то, начинаю править перекашивается дизайн (( Ищу человека который хорошо разбирается с данной CMS!Завершен11 лет назад