Интернет магазин. CMS Magento

Необходимо дописать и разработать функционал интернет магазина на базе CMS Magento.

Объемное ТЗ.

Интересует реальный опыт работы, ответственность и не затягивание сроков, а так же обратная связь - постоянное пребывание в сети.

Обязательный опыт работы и примеры выполненных работ.

Для оценки бюджета и сроков ТЗ отправлю в личку.

Заинтересован в сотрудничестве на постоянной основе.