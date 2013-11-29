Интернет магазин. CMS Magento

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок152 просмотра

Необходимо дописать и разработать функционал интернет магазина на базе CMS Magento.

Объемное ТЗ.

Интересует реальный опыт работы, ответственность и не затягивание сроков, а так же обратная связь - постоянное пребывание в сети.

Обязательный опыт работы и примеры выполненных работ.

Для оценки бюджета и сроков ТЗ отправлю в личку.

Заинтересован в сотрудничестве на постоянной основе.

Magento
11 лет назад
petronas
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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