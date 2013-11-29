Админка самописная, сделана на системе MVC. На данный момент требуются доработки сайта (как очень лёгкие так и трудоёмкие но легко осуществимые для опытных исполнителей) + обновление PHP, jQuery, Yaml. Программер обязательно должен ...
Интернет магазин. CMS Magento
Необходимо дописать и разработать функционал интернет магазина на базе CMS Magento.
Объемное ТЗ.
Интересует реальный опыт работы, ответственность и не затягивание сроков, а так же обратная связь - постоянное пребывание в сети.
Обязательный опыт работы и примеры выполненных работ.
Для оценки бюджета и сроков ТЗ отправлю в личку.
Заинтересован в сотрудничестве на постоянной основе.
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