Подключение к базам данных Joomla

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Завершен3 заявки116 просмотров

Нужен спец по Джумле.

После атаки перестали функционировать 2 сайта на Джумле.

1. Необходимо создать новых пользователей и корректно подключится к базам MySQL

2. Восстановить пароль администратора на 1 сайте

JoomlaMySQL
11 лет назад
amg360
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Юрий, сделал все очень качественно и быстро! Рекомендую
Замечательный заказчик, в работе проблем не возникло. Четкое тех. задание, своевременная оплата. Благодарю за заказ! Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад