Требуется подключить к сайту и все настроить Google AdWords и Google Analytics. Указывайте стоимость.
Подключение к базам данных Joomla
Нужен спец по Джумле.
После атаки перестали функционировать 2 сайта на Джумле.
1. Необходимо создать новых пользователей и корректно подключится к базам MySQL
2. Восстановить пароль администратора на 1 сайте
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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