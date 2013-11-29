нужен разработчик Android-приложения

Реализация путем программирования на _нативном_ Java, приложение должно работать с камерой и дисковым пространством, обмен данными с сервером в JSON

Для разработки приложения аналогичного https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.millionagents с очень похожим визуальным оформлением. Дизайн предоставим

Срок сдачи оперативный - желательно успеть до 25 декабря, окончательная сдача 12 января

Бюджет обсуждаем. Требуется непосредственный исполнитель, команды/студии просьба не беспокоить. Возможно долговременное сотрудничество.