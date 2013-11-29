Нужен самообновляемый модуль валют + погода Joomla

Добрый день!

Нужен простейший самообновляемый модуль валют + погода, по примеру на сайте onkazan.ru

Сейчас все это забито вручную, размещено в позиции модуля.

Парсить погоду необходимо с Яндекса, как самого надежного. Курс с сайта ЦБ. Желательно кеширование минут на 15, чтобы компонент не стучался поминутно.

Также нужно добавить светофор Яндекс.Пробок с надписью (число) баллов. В моем примере 6.

Светофор должен менять цвет, в зависимости от загруженности дорог, баллы пробок должны обновляться каждые 15 минут.

Очень хочу в настройках модуля видеть возможность добавления ссылок на внутреннии страницы сайта, где будет обновляться погода на неделю, валюты расширенные, и карта пробок (отдельные страницы). Но это необязательно. Предлагайте цену без них.

Естественно, нужно привязать все к дизайну, прозрачный фон вполне подойдет.

Примерное видение на картинке.

Предлагайте цену, для опытного программиста задача несложная.

Срок - 2-3 дня максимум. Лучше - быстрее.

Пробки — надпись лучше «Пробки х баллов». Для особо догадливых.

Кстати, хорошо реализовано на kam.ru, правда там без пробок. Можно добавить дату и день недели.