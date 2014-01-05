Необходимо поставить видео на сайт без потери качества. Подробности в личку
Выявить и устранить проблему
http://smart.alexraskrurka.ru/catalog/118/1214/ ссылка на карточку товара
почему то загружая картинку в хорошем качестве она становится размытой, но если этотувеличить то все нрмально. нужно разобраться и устранить очень оперативно эту пробему.
сайт на битрикс
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