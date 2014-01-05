Выявить и устранить проблему

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Завершен7 заявок155 просмотров

http://smart.alexraskrurka.ru/catalog/118/1214/ ссылка на карточку товара

почему то загружая картинку в хорошем качестве она становится размытой, но если этотувеличить то все нрмально. нужно разобраться и устранить очень оперативно эту пробему.

сайт на битрикс

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Помог оперативно решить проблему с сайтом
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Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад