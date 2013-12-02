Флеш карта, скрипт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок109 просмотров

Есть флеш карта + есть скрипт. При клике на определенную область на карте под ней всплывает блок с информацией. Он сейчас не работает.

Пишите покажу и опишу более детальнее!

11 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень доволен работай. Рекомендую Антона как очень хорошего знатока javascript. По ходу работы возникло пару моментов, которые были не предусмотрены на этапе ТЗ. Тем не менее всё работает как надо! Советую к сотрудничеству.
Работой с Эльдаров доволен

Заявки фрилансеров

peregrimm
Антон 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад