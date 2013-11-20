Доработать сайт на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

Требуется подправить дизайн на джумле (версия 2.5), найти и поставить, настроить калькулятор услуг, каталог товаров, без корзины, форма отправки данных, никаких предоплат или сбр, все делаете на своем хостинге (даю бекап), после утверждения оплата и отдаете архив и уже на хостинге настраиваете, сразу скайп и цену, срок 12 часов

В файле дизайн

Joomla
11 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров