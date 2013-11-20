Скрипт поиска продуктов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок104 просмотра

Добрый день!

Нужен скрипт который искал бы товары в оlной таблице mysql и сравнивал с товарами в другой таблице mysql.

Более детальная информация во вложении...

MySQL
11 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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