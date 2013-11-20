Здравствуйте уважаемые разработчики В команду требуется php программист для работы с существующим проектом. Сайт сделан на самописном движке (студенческая биража по типу фриланс биржы), требуется разобраться в коде ...
Скрипт поиска продуктов
Добрый день!
Нужен скрипт который искал бы товары в оlной таблице mysql и сравнивал с товарами в другой таблице mysql.
Более детальная информация во вложении...
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