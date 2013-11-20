Реализация скрипта с датой и фильтрацией

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки129 просмотров

1. Нужно сделать скрипт чтоб сортировал

1.1 Произвольный (выбирается интервал дат от 20.11.2013 по 29.11.2013)

1.2 Текущий день

1.3 Текущий месяц

1.4 с прошлого месяца

1.5 с позапрошлого месяца

1.6 Текущий год

1.7 Весь период

2. при схождение информации по дате выводиться информация

2.1 Таблица, с 3 колонками

пс скрипт должен работать на AJAX.

Стабильная работа в Internet Explorer

AJAX
11 лет назад
DebinPro
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров