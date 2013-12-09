Здравствуйте. На сайте (голый html) нужно добавить код, который бы работал так: пользователям, которые зарегестрированы в facebook или vkontakte при первом заходе на главную страницу сайта 1 раз показывается ...
Доработать каталог на кастомной кмс
Необходимо довести до ума сайт, написанный на системе управления yapro. Доработать корзину и оформление заказа.
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