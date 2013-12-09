Доработать каталог на кастомной кмс

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка118 просмотров

Необходимо довести до ума сайт, написанный на системе управления yapro. Доработать корзину и оформление заказа.

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11 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
3 дня
Порядочный исполнитель с высоким уровнем профессионализма.

Заявки фрилансеров

lucky_luk
Иванович 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад