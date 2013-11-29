Распарсить и достать данные

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок208 просмотров

Необходимо распарсить страницу вида

https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/index.com

и получить значения

Referring IPs

В данном случае - 335

и

Referring Domains

Сейчас - 1256

Подробнее:

Эти данные подтягиваются jquery с помощью getJSON. Необходим скрипт на php, который бы стандартными средствами php (без дополнительных модулей) загружал страницу вида

https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/DOMAIN.com

и, на основании данных, находящихся на ней, делал запрос к внутренним скриптам ahrefs.com (адреса можно найти в исходном коде страницы) и доставал нужные 2 параметры - Referring IPs & Referring Domains.

jQueryPHP
11 лет назад
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад

Выбранный исполнитель

Viktor6004
Виктор 
65 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Всё было здорово. Работа выполнена моментально. Всё, как мы и хотели. Хочется пожелать человеку успехов, а все остальным порекомендовать с ним сотрудничать.
Приятно было сотрудничать. Всем очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

Viktor6004
Виктор 
65 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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