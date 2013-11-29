Необходимо написать скрипт, парсящий код субтитров с сайта lynda.com с последующий преобразованием в srt, ну или в другой формат субтитров, если это будет проще сделать. Прикрепил изображение, так выглядят субтитры в коде страницы - ...
Распарсить и достать данные
Необходимо распарсить страницу вида
https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/index.com
и получить значения
Referring IPs
В данном случае - 335
и
Referring Domains
Сейчас - 1256
Подробнее:
Эти данные подтягиваются jquery с помощью getJSON. Необходим скрипт на php, который бы стандартными средствами php (без дополнительных модулей) загружал страницу вида
https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/DOMAIN.com
и, на основании данных, находящихся на ней, делал запрос к внутренним скриптам ahrefs.com (адреса можно найти в исходном коде страницы) и доставал нужные 2 параметры - Referring IPs & Referring Domains.
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