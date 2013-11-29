Распарсить и достать данные

Необходимо распарсить страницу вида

https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/index.com

и получить значения

Referring IPs

В данном случае - 335

и

Referring Domains

Сейчас - 1256

Подробнее:

Эти данные подтягиваются jquery с помощью getJSON. Необходим скрипт на php, который бы стандартными средствами php (без дополнительных модулей) загружал страницу вида

https://ahrefs.com/site-explorer/overview/subdomains/DOMAIN.com

и, на основании данных, находящихся на ней, делал запрос к внутренним скриптам ahrefs.com (адреса можно найти в исходном коде страницы) и доставал нужные 2 параметры - Referring IPs & Referring Domains.