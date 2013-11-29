Поправить парсер на питоне

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки174 просмотра

Есть парсер твиттера на питоне, нужно что бы он парсил и картики кроме текста.

Кто готов взяться - пишете сроки и примерную цену(понимаю что сложно без просмотра кода)

Python
11 лет назад
igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
2 дня
Отлично, быстро, проффесионально! Задает нужные вопросы, знает свое дело.
Отличный заказчик! Был постоянно на связи. Быстро оплатил работу.

Заявки фрилансеров

ARMICRON
Сергей 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт для парсинга субтитров .

    $50

    Необходимо написать скрипт, парсящий код субтитров с сайта lynda.com с последующий преобразованием в srt, ну или в другой формат субтитров, если это будет проще сделать. Прикрепил изображение, так выглядят субтитры в коде страницы - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна помощь в zennoposter

    Есть проект в зеннопостере, который должен автоматом загружать картинки и текст. В одном месте этот проект сбивается и не работает. Надо через тимвьювер и скайп разобраться и помочь. Думаю это на 15-20 минут работы, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка системы отзывов для существующего сайта

    На существующий сайт, построенный на wordpress, необходимо добавить систему отзывов, что потребует следующих действий: 1.Разработать плагин wordpress, который обеспечивает функциональность системы отзывов 2.Изменить 2 страницы в шаблоне wordpress: список продуктов и ...

    MySQLWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Импорт CSV файла в базу

    Суть очень проста. Есть база данных MySQL с таблицами. В одну из этих таблиц нужно постоянно импортировать данные из CSV файла. Для этого нужно сделать веб-форму, в которой будет кнопка "выбрать файл" и кнопка ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка онлайн-платформы

    Нужен человек для разработки проекта онлайн-платформы. Необходимы знания Ruby on Rails + PostgreSQL, опыт работы с git, способность загрузить приложение на сервер например heroku или amazon cloud, начальный/малый опыт с android developmnet kit + знания ...

    AndroidGitJavaPostgreSQLRuby
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разобраться с системой Image CMS и наполнить сайт

    $250

    Куплена лицензния Image CMS Shop ( есть подробная инструкция http://wiki.imagecms.net/, которую нужно изучить). Нужно разобраться в админке, прочитав и изучив инструкцию , создать категории товаров ( с уникальными описаниями) по шаблону, который будет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка приложения для facebook

    Ищу флеш-программиста на AS3 для доработки приложения для facebook https://apps.facebook.com/hraniteldoma ТЗ : https://www.icloud.com/iw/#pages/BALSOIqYFVKTplsTBWaBhA6khCPdqxx2a3WE/%D0%A2%D0%97_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 Серверную часть делает другой программист. Скидывайте ссылки на портфолио!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад