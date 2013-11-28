Набирается команда специалистов под инновационный проект. Основное требование - желание работать и развиваться! Знания: PHP/SQL, JS/JQ, HTML5/CSS/W3C и т.д. и т.п. Умения: - Заставлять себя работать над вещами, которые не нравятся ...
Разработка онлайн-платформы
Нужен человек для разработки проекта онлайн-платформы. Необходимы знания Ruby on Rails + PostgreSQL, опыт работы с git, способность загрузить приложение на сервер например heroku или amazon cloud, начальный/малый опыт с android developmnet kit + знания java, приветствуется опыт с devise. Требуется непосредственный исполнитель, команды/студии просьба не беспокоить. Возможно долговременное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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