Разработка онлайн-платформы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Нужен человек для разработки проекта онлайн-платформы. Необходимы знания Ruby on Rails + PostgreSQL, опыт работы с git, способность загрузить приложение на сервер например heroku или amazon cloud, начальный/малый опыт с android developmnet kit + знания java, приветствуется опыт с devise. Требуется непосредственный исполнитель, команды/студии просьба не беспокоить. Возможно долговременное сотрудничество.

AndroidGitJavaPostgreSQLRuby
11 лет назад
ciper
Крип 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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