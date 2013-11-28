Разработка сайта с платежной системой на yii

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок140 просмотров

Только для разработчиков. Требуется разработать сайт - систему продажи пакетов услуг, с личными кабинетами менеджеров.

Yii
11 лет назад
adoyl
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка интернет магазина на движке Shop Script

    проблема №1 поправить кривоту на главной странице в каталоге где картинки ручки ватерман и ручки висконти. Съехали картинки и создались ненужные дублирующие категории ниже. Должно быть все ровно и аккуратно. проблема ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер вконтакте

    Нужен php скрипт, который через API парсит стену указанной группы или страницы вконтакте. На выходе - лента сообщений (текст записи, дата, прикрепленное видео или картинка (если есть))

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать скрипт скачки текста из страницы

    $50

    Здраствуйте. Есть сайт с рефератами, сам реферат на одной странице. Нужно что бы при нажатии на кнопку скачать, весь реферат формировался в один файл и скачивался. CMS DLE, жду ваших предложений.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • JS конфликт и скрипт калькулятора

    Проблема в следующем: после интеграции формы обратной связи перестала работать галерея. http://www.seobabka.ru/site_385/ Требуется: 1. сделать чтобы и галерея и обратная связь работали 2. сделать простой калькулятор как показал ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • С помощью однотипного запроса сгенерить таблицу

    $20

    Есть необходимость для всего списка городов из файла city.xls — получить данные от тарифе, для отправления из Москвы (тариф 137 интересует, см. приложение1). Вес 0,2 кг размеры 20 смх20 смх1 см Полученные ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки двух сайтов

    Доброго времени суток! У нашей компании имеются несколько сайтов на доработку, а в ближайшем будущем понадобится создание с нуля "Под ключ". Хотелось бы работать с одним надежным веб-мастером. Оплата ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форма заявки на кредит

    Добрый день! Есть вот такая форма: http://uxnest.com/form/. Она сгенерирована автоматически с помощью Axure 7. Ее необходимо запрограммировать и выдать кусок кода, который можно вставить внутрь того что есть, чтобы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт получения и анализа почты

    Нужно написать скрипт - который получит почту с почтового ящика на который приходят письма... Среди этих писем отберет письма по шаблону вроде темы - "Undelivered Mail...." и подобные, после чего найдет в теле письма ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад