Прикрутить к сайту скрипт jquery

Есть табличка на старнице.

Нужно чтоб в ней автоматом сортировались данные по первому столбцу с помощью скрипта http://tablesorter.com/docs/#demo

Укажите в проект

1. цену за работу

2. срок выполнения.

п.с. на сайте используется ряд других скриптов, которые не должны поломаться при прикручивании искомого.