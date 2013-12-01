Прикрутить к сайту скрипт jquery

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  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок198 просмотров

Есть табличка на старнице.

Нужно чтоб в ней автоматом сортировались данные по первому столбцу с помощью скрипта http://tablesorter.com/docs/#demo

Укажите в проект

1. цену за работу

2. срок выполнения.

п.с. на сайте используется ряд других скриптов, которые не должны поломаться при прикручивании искомого.

jQuery
11 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
65 отзывов(-1)
11 лет назад
$15
1 день
Работал быстро. Не конфликтен.
Замечательный заказчик. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
65 отзывов(-1)
11 лет назад