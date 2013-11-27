Плеер с плейлистом для сайта ucoz

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Закрытнет заявок125 просмотров

Нужен скрипт плеера как на этом сайте: http://www.hdserials.ru/Serialy/Heyven-/-Heyven-/-Haven/Heyven-/-Heyven-/-Haven.html, где прописан сезон и номер серии.

Вместо номера сезона можно было прописывать озвучку.

Видео буду вставлять с vk.com

11 лет назад
AlexMN93
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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