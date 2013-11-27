Обвязка для игрового сервера

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Нужен простой скрипт c небольшим функционалом ( возможна настройка и подгонка готового CMS движка (Joomla и т.п.)) + Дизайн +Верстка.

Функционал скрипта : взаимодействие с бд игрововго сервера (Mysql).

Личный кабинет (@mail регистрация,смена пароля,взаимодействие с платежными шлюзами).

Пример функционала и компоновки: divenire.ru

JoomlaMySQL
11 лет назад
Robax
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров