API для интеграция с интернет-магазином на UMI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужна API для интеграция с программным комплексом СДЭК интернет-магазина на UMI , интересуют сроки и цены, предпочтение отдаётся исполнителю с опытом внедрения.

http://www.edostavka.ru/integrator/

11 лет назад
ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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