Внести правки в сайт на Joomla, очень оперативно

Уточнение по ТЗ:

1. Необходимо добавить возможность добавлять товар в корзину из списка товаров

2. Добавить в фильтр хар-ку по выбору цвета

3. Замена шрифта на сайте с Arial на Gabriola и выставить его стандартным шрифтом для виз. редактора.

4. Исправить глюк с атрибутами- при изменении цены в карточке товара она не меняется в списке товаров.

5. Главная:

- добавить в шапку логотип, места под телефоны, строку поиска

- после слайдшоу разместить 3 блока: товар дня, самый популярный товар(категория), ... (какая то ещё)

далее 4 категории (выборочные), и над ними сео-текст

- убрать копирайты Джумлы

6. при редизайне оставить возможность просмотра картинок в лайтбоксе из списка товаров

7. Проверка на кросбраузерность- в мозиле карточка товаров плывет

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