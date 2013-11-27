Скрипт для наполнения каталога сайта на netcat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок121 просмотр

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин server-m.ru. Работает на cms netcat

Нужно наполнить каталог парсингом каталога (вместе с ценами) с другого сайта (ссылку дам в личном сообщении).

Сможете ли Вы написать такой скрипт?

Если да, то пишите цену и сроки.

По этому сайту есть еще много задач. Если сработаемся, то будут постоянные заказы.

11 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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