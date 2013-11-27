Суть задачи, создается сайт каталог организаций, на Wordpress. Нужно, что бы в отзывах организации была возможности оставить положительный или отрицательный отзыв, а не все вместе как по умолчанию. Так же необходимо сделать вывод этих самых ...
Скрипт для наполнения каталога сайта на netcat
Здравствуйте.
Есть интернет-магазин server-m.ru. Работает на cms netcat
Нужно наполнить каталог парсингом каталога (вместе с ценами) с другого сайта (ссылку дам в личном сообщении).
Сможете ли Вы написать такой скрипт?
Если да, то пишите цену и сроки.
По этому сайту есть еще много задач. Если сработаемся, то будут постоянные заказы.
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