Скрипт для наполнения каталога сайта на netcat

Здравствуйте.

Есть интернет-магазин server-m.ru. Работает на cms netcat

Нужно наполнить каталог парсингом каталога (вместе с ценами) с другого сайта (ссылку дам в личном сообщении).

Сможете ли Вы написать такой скрипт?

Если да, то пишите цену и сроки.

По этому сайту есть еще много задач. Если сработаемся, то будут постоянные заказы.