Необходимо на сайте по приему заказов на аренду транспорта на HostCMS 6.1, доделать корзину оформления заказа.
Нужно написать парсер
доброго дня,
нужно написать парсер для сбора информации о расписании транспорта.
источник - http://www.minsktrans.by/pda/
задача - собрать всю их базу и раз в день (в момент когда нет нагрузки на сайт ибо он бывает что лежит) пробегать на предмет того не поменялось ли что-то в расписании и если да, то обновлять. Обновлять надо не все, а лишь то что поменялось.
данные будут использоваться мобильным приложением в последствии, что бы сделать что-то похожее на https://itunes.apple.com/ru/app/transport-minska/id448211231?mt=8 или на https://itunes.apple.com/ru/app/ajpassazir/id549103223?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
жду оценок по стоимости и срокам
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