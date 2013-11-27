доброго дня,

нужно написать парсер для сбора информации о расписании транспорта.

источник - http://www.minsktrans.by/pda/

задача - собрать всю их базу и раз в день (в момент когда нет нагрузки на сайт ибо он бывает что лежит) пробегать на предмет того не поменялось ли что-то в расписании и если да, то обновлять. Обновлять надо не все, а лишь то что поменялось.

данные будут использоваться мобильным приложением в последствии, что бы сделать что-то похожее на https://itunes.apple.com/ru/app/transport-minska/id448211231?mt=8 или на https://itunes.apple.com/ru/app/ajpassazir/id549103223?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

жду оценок по стоимости и срокам