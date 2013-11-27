Доработать модули сайта на HostCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки147 просмотров

Необходимо на сайте по приему заказов на аренду транспорта на HostCMS 6.1, доделать корзину оформления заказа.

11 лет назад
lazerinni
Живаев 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров