Верстка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок150 просмотров

Верстка сайта не с 0, а правка готовых стилей и нарезка макета. Тем самым получатся скин.

Все подробности прикреплены.

11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров