Cкрипт поднятия объявлений.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка94 просмотра

В интернет-каталоге необходимо автоматизировать работу продвижения текстовых объявлений объявлений.

Действия должны проводиться в интервалах времени с рандомной паузой.

11 лет назад
Azazello81
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделал раньше чем договаривались) Молодчина!
В второй раз сотрудничаю с Максимом. Опять же доволен что наткнулся на такого заказчика. Оплата моментально после проверки работы скрипта.

Заявки фрилансеров

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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