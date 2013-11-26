1) рабочие зоны захвата с переадресацией на почту, 2) в отзывах кнопка чтобы листать и добавить отзыв, желательно чтобы сразу попадал на сайт и чтобы они листались сами постоянно. 3) привязать сайт к доменному имени ...
Cкрипт поднятия объявлений.
В интернет-каталоге необходимо автоматизировать работу продвижения текстовых объявлений объявлений.
Действия должны проводиться в интервалах времени с рандомной паузой.
Выбранный исполнитель
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