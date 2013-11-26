Доработка wordpress темы

Мне нужно доработать текущую wordpress тему моего сайта и добавить дополнительные функции, которые я опишу ниже.

Вот адрес тест блог-сайта: blog.surgov.com. Тема адаптирована с работой под любые девайсы. Забегая вперед, вот что должно получиться на главной странице: http://screencast.com/t/rwQUQkLrmlb

Вот ТЗ по пунктам. В основном буду просить делать на примере других сайтов:

1) На главной странице сайта нужно добавить счетчик (сумму) из социальных сетей возле каждого поста, как это сделано на сайте mashable.com. Вот о чем я говорю: http://screencast.com/t/reWYhv8c (там считается фэйсбук, твитер и гугл)

Если навести курсором в любую область поста, раскрываются соц кнопки с цифрами. Обычно, на других сайтах, все эти кнопки из соц сетей грузятся очень медленно и тормозят загрузку сайта. На mashable там все очень быстро и оперативно и ничего не подгружается. Возможно там кэш инфы этих кнопок большой. Если это возможно, я бы хотел, чтобы у меня все работало похоже. Наткнулся на такой сервис – http://sharrre.com/. С помощью их легко можно сделать о чем я говорю. Если нет, буду рад вашей альтернативе.

2) Нужно добавить считалку просмотра страниц возле каждого поста.

3) Нужно создать виджет, который бы показывал популярные посты, как это сделано на сайте mashable, когда заходишь на страницу поста: http://screencast.com/t/nYVFuWiEXLQQ

Также сверху нужно сделать фильтр, с помощью которого можно было бы отсортировать посты по популярности: "за неделю/за месяц/за все время" (как здесь – http://screencast.com/t/9D20viaAauL ). Количество просмотров может служить критерием отсеивания постов. Также при скролле вниз, шапка "POPULAR this week/this month/all time" желательно должна быть зафиксирована.

Еще нужно сделать так, чтобы после второго поста в этом виджете показывался adsense банер 300*250, html код которого я бы мог вводить в панельке вордпреса.

Подводя итог, на примере моего сайта, после всех вышеперечисленных добавлений, должно получиться как-то так – http://screencast.com/t/rwQUQkLrmlb (красными стрелками я обозначил основные добавления)

Хочу еще раз заметить, что это должно быть сделано как виджет, т.е. сверху и снизу могут быть другие виджеты.

Далее переходим на сам пост:

4) Опять же, нужно добавить счетчик (сумму) из социальных сетей и соц кнопки как это у mashable – http://screencast.com/t/UWqxxPI6rbue. С уменьшением расширения экрана, соц кнопки исчезают одна за одной и остаются только фэйсбук и твитер как тут – http://screencast.com/t/3i21KWrl .

У меня на сайте это должно выглядеть как-то так – http://screencast.com/t/FGUNaAchgi

На мобильнике – http://screencast.com/t/RVl1trz8yL9c

5) как я пометил в предыдущем скрине, нужно тоже добавить счетчик просмотра страницы.

6) нужно, чтобы при скроле страницы вниз появлялась полоска с логотипом, соц кнопками, поиском и кнопкой "на самый верх" как это сделано на сайте http://www.hongkiat.com/. Вот о чем я говорю – http://screencast.com/t/z2RoXXrMLU

А на мобильных устройствах,

эта полоска должна быть похожа как у mashable – http://screencast.com/t/4izaeE6Jqs

п.с. можно почитать как сделать такую же выезжающую полоску вот здесь – http://www.webdeveloper.com/forum/showthread.php?258928-Have-you-seen-this-before-Jquery

или здесь: http://jsfiddle.net/3JZL7/