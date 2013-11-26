В общем надо сделать простой php-скрипт

Есть страничка php с 2-мя формами для заполнения (1 форма для проверки номера, 2 форма для добавления номера и комментария), которая передает данные методом GET.

При введении номера в форму 1 он должен добавляться в файл 1.txt и сохранятся там. Посредством первого php-скрипта.

А также при введении номера в форму 1, он должен проверяться на наличие в файле 2.txt, если находит, выводит об этом на странице, с комментарием.

При введении номера в форму 2, туда должен добавляться номер и комментарий, в файл 2.txt и сохраняется там. Посредством второго php-скрипта.

Еще важный момент: с главной странички номер будет передоваться в формате %2B7+(321)+678-21-21 , в файлах 1.txt и 2.txt он должен быть записан в виде +73216782121

Т.е. на выходе примерно следующее 1.php 2.php 1.txt 2.txt