PHP вставки из файлов в шаблон html страницы

Сделать Шаблон html страницы с php вставками.

Переделать готовый шаблон html страницы для вывода в нём php-блоков

заменив некоторые его статичные блоки (дивы, ячейки табл.)

php-вставками(операторами, кодом) - для вывода указанного там содержимого.

Т.е. в место каждой такой php-вставки в шаблоне

через php должно подставляться содержимое-код html (и др., напр. js)

из отдельного файла txt(html).

По умолчанию стили вставок = стилям стр.,

но если во вставке прописаны(указаны) др. стили - идут они.

Тогда: задать классы, стили дивов из файлов-вставок и указать их в общем css страницы.

Или в отдельном css.

Расширение страниц.html

В php-блок(вставку) содержимое должно выводиться относительными урлами

из отдельной папки в корне.

Напр.: /block1/text1.txt

Для разных блоков(позиций на стр.) - разные папки

В выводимом в php-блоке(вставке) содержимом будут текстовые ссылки.

Неактивные, при наведении, активные ссылки должны иметь разные стили

(использовать имеющиеся или добавить в общие стили страницы, или отдельный css).

Сделать рядом(в корне) 2 копии(клона) страниц с разными блоками в тех же местах,

и соотв. им папки с файлами.

Напр.: page1.html , page2.html

- /images1/ , /images2/

- /block1/text1.txt , /block2/text2.txt

(для них выводимое содержимое будет дано)

Внутри одного кода(php-вставке) м.б. другой код-вставка (опц.).

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Всё готовое: в отдельной папке с подпапками, папка в архиве.

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Отдельно(обсуждается, в это ТЗ не входит):

- чистка и правка кода и стилей страницы на валидацию.

- переделка шаблона в Responsive