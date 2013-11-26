Здравствуйте! Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта. Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы. ...
PHP вставки из файлов в шаблон html страницы
Сделать Шаблон html страницы с php вставками.
Переделать готовый шаблон html страницы для вывода в нём php-блоков
заменив некоторые его статичные блоки (дивы, ячейки табл.)
php-вставками(операторами, кодом) - для вывода указанного там содержимого.
Т.е. в место каждой такой php-вставки в шаблоне
через php должно подставляться содержимое-код html (и др., напр. js)
из отдельного файла txt(html).
По умолчанию стили вставок = стилям стр.,
но если во вставке прописаны(указаны) др. стили - идут они.
Тогда: задать классы, стили дивов из файлов-вставок и указать их в общем css страницы.
Или в отдельном css.
Расширение страниц.html
В php-блок(вставку) содержимое должно выводиться относительными урлами
из отдельной папки в корне.
Напр.: /block1/text1.txt
Для разных блоков(позиций на стр.) - разные папки
В выводимом в php-блоке(вставке) содержимом будут текстовые ссылки.
Неактивные, при наведении, активные ссылки должны иметь разные стили
(использовать имеющиеся или добавить в общие стили страницы, или отдельный css).
Сделать рядом(в корне) 2 копии(клона) страниц с разными блоками в тех же местах,
и соотв. им папки с файлами.
Напр.: page1.html , page2.html
- /images1/ , /images2/
- /block1/text1.txt , /block2/text2.txt
(для них выводимое содержимое будет дано)
Внутри одного кода(php-вставке) м.б. другой код-вставка (опц.).
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Всё готовое: в отдельной папке с подпапками, папка в архиве.
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Отдельно(обсуждается, в это ТЗ не входит):
- чистка и правка кода и стилей страницы на валидацию.
- переделка шаблона в Responsive
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