ModX - интернет-магазин

Срочно

Требуется создать интернет-магазин на ModX *эва *рева - сразу заметим - что заказ СРОЧНЫЙ!

Программистов с предложениями "от 10 000р." - которые пишут всем без разбору - просьба не беспокоить!

Проект нужно и можно обсудить в скайпе - потому пишите обязательно НИК вашего скайпа в отклике.

*не забывайте включать скайп, а то некоторые пишут скайп - а в скайпе их нет, можно телефон - звонить можем в любую страну, но это на случай если нужно разбудить, а так ищем заинтересованных )

Сроки разработки очень ограничены - потому работать будем каждый день и выходные!

*руководитель проекта готов оказать круглосуточную поддержку, хотя он и не робот )

Что имеется: PSD + ТЗ

Ждем Ваших предложений.

Спасибо!

P/S - для хорошего программист работы на 2-3 дня максимум! Конечно же который делает 1 проект, а не 35