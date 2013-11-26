Выполнение небольших задач (php, jquery)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок146 просмотров

Требуется выполнение небольших задач, например:

- прикрутка готового функционала jQuery к сайту (например галерею)

- выполнение мелкого функционала на php, js (например по клику на значок сменить изображение в определенном месте)

и т.д.

Загрузка - 1-6 часов в неделю

Сайты на Битриксе (знания системы приветствуются но не обязательны)

Нужен коммуникабельный и доступный на связи человек.

В заявке укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. Страну проживания

2. Наличие ЧП (для возможности оплаты по б\н)

3. цену за час вашей работы

4. знакомы ли с CMS

JavaScriptjQueryPHP
11 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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