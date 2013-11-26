Нужно создать реф. систему. Подробности в прикрепленном файле.
Выполнение небольших задач (php, jquery)
Требуется выполнение небольших задач, например:
- прикрутка готового функционала jQuery к сайту (например галерею)
- выполнение мелкого функционала на php, js (например по клику на значок сменить изображение в определенном месте)
и т.д.
Загрузка - 1-6 часов в неделю
Сайты на Битриксе (знания системы приветствуются но не обязательны)
Нужен коммуникабельный и доступный на связи человек.
В заявке укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Страну проживания
2. Наличие ЧП (для возможности оплаты по б\н)
3. цену за час вашей работы
4. знакомы ли с CMS
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно доработать скрипты на страничках сайта: 1. Синхронизировать счетчики времени: этой страницы: http://about-men.ru/test/ с этой: http://about-men.ru/download/ данные для счетчика на страничке download хранятся в кукисах. 2. ...Закрыт11 лет назад
Необходимо разработать на РНР (без БД) скрипт, который по крону (предполагается раз в сутки) парсит исходный английский сайт, обновляя контент на рабочем. Разделы для парсинга исходного представлены постоянными ссылками на каждый раздел, размещенными ...Закрыт11 лет назад
Для более удобного учета и отслеживания переходов с поисковых систем в магазин на движке Prestashop 1.4 требуется написать модуль "Переходы" по типу уже существующего модуля под CMS DLE (http://dle-solutions.ru/dle/modules/146-modul-perehody-89-final-release.html), только с одним отличием - модуль ...Закрыт11 лет назад
- $250
Нужно сделать точную копию шаблона + сайта: http://goo.gl/83sv8a Всех стилей и всех модулей. За основу можно брать выпущенные от gavick шаблоны (набор иконок, что дают, компоненты). ...Закрыт11 лет назад
Добрый день. Проблема следующая: карта загружается по клику в Fancybox, на ней расставляются метки placemark, в контенте которых есть текст и кнопка "выбрать". В глобальной области видимости объявлен обработчик для клика по этой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты. Дизайн и верстка с незначительными изменениями аналогична www.057.ua. В разработке портала надо ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Разработать быстрый каталога движок на PHP и javacript Примеры http://www.itplanet.zp.ua/ http://www.microtron.ua/Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Для реализации проекта требуются специалисты JS и YII Framework. Реализация будет идти в несколько этапов по нескольким направлениям, так что специалистов нужно будет несколько. Оставляйте, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
http://qwerti.ru/home/services.html если капча не вверно введена, то выполняется переход на главную и анкеты не отправляется. надо исправить 10 wmzЗакрыт11 лет назад