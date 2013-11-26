Помощь по Yandex Maps API

Добрый день.

Проблема следующая: карта загружается по клику в Fancybox, на ней расставляются метки placemark, в контенте которых есть текст и кнопка "выбрать".

В глобальной области видимости объявлен обработчик для клика по этой кнопке.

Как вы уже догадались, при клике на эту кнопку непосредственно на yandex maps обработчик не срабатывает.

Нужна помощь.