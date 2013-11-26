Помощь по Yandex Maps API

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Добрый день.

Проблема следующая: карта загружается по клику в Fancybox, на ней расставляются метки placemark, в контенте которых есть текст и кнопка "выбрать".

В глобальной области видимости объявлен обработчик для клика по этой кнопке.

Как вы уже догадались, при клике на эту кнопку непосредственно на yandex maps обработчик не срабатывает.

Нужна помощь.

11 лет назад
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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