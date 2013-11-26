Нужно создать реф. систему. Подробности в прикрепленном файле.
Помощь по Yandex Maps API
Добрый день.
Проблема следующая: карта загружается по клику в Fancybox, на ней расставляются метки placemark, в контенте которых есть текст и кнопка "выбрать".
В глобальной области видимости объявлен обработчик для клика по этой кнопке.
Как вы уже догадались, при клике на эту кнопку непосредственно на yandex maps обработчик не срабатывает.
Нужна помощь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты. Дизайн и верстка с незначительными изменениями аналогична www.057.ua. В разработке портала надо ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Разработать быстрый каталога движок на PHP и javacript Примеры http://www.itplanet.zp.ua/ http://www.microtron.ua/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Для реализации проекта требуются специалисты JS и YII Framework. Реализация будет идти в несколько этапов по нескольким направлениям, так что специалистов нужно будет несколько. Оставляйте, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
http://qwerti.ru/home/services.html если капча не вверно введена, то выполняется переход на главную и анкеты не отправляется. надо исправить 10 wmzВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
нужно на домен http://www.irvisfoto.ru/ копировать сайт с домена http://laroka.ru/ (заменить), но оставить базу сайта http://www.irvisfoto.ru/ а сам сайт, который находится на http://www.irvisfoto.ru/ сохранить желательно где-нибудь на сервере у насВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен человек, который хорошо знаком с Open Cart для небольшой работы- передвинуть баннеры, проверить работы выгрузки с основного сайта, сделать перестановку модулей на главной странице. Работа лёгкая, но повторюсь, нужен человек кто уже знаком с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
В веб-студию WebMasterOK, требуется программист со знаниями: - php - JavaScript (Ajax, jQuery) - MySql Умение ориентироваться в чужом коде, опыт работы в команде. В отклике просьба ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно прикрутить интеркассу (есть аккаунт, нужно создать там магазин ) к простой хтмл-страничке архив странички во вложении цена и вся информация видна на дизайнеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
dayangtrade.ru сайт на wedAsyst 1. Необходимо добавить поле для текста на главной странице, оно должно располагаться между слайдером и блоками категорий. 2. На страницах с категориями, в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад