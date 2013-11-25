dayangtrade.ru сайт на wedAsyst 1. Необходимо добавить поле для текста на главной странице, оно должно располагаться между слайдером и блоками категорий. 2. На страницах с категориями, в ...
Прикрутить интеркассу к хтмл-страничке
Нужно прикрутить интеркассу (есть аккаунт, нужно создать там магазин )
к простой хтмл-страничке
архив странички во вложении
цена и вся информация видна на дизайне
Заявки фрилансеров
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