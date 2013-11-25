Прикрутить интеркассу к хтмл-страничке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки124 просмотра

Нужно прикрутить интеркассу (есть аккаунт, нужно создать там магазин )

к простой хтмл-страничке

архив странички во вложении

цена и вся информация видна на дизайне

11 лет назад
ketka
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров