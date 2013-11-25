Веб-программист, настройщик CMS opencart

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Есть интернет-магазин для автозапчастей БМВ и Мерседес.

Магазин на базе CMS OpenCart НУЖНО подключить модуль TecDoc!!!

Требования:

PHP 5,3

CMS Opencart

mysql

вёрстка (HTML, CSS), JS. (Основы для подключения готовых шаблонов)

Системы контроля версий Git.

Знание Linux OS

Основы проектирования по паттернам.

В идеале опыт работы в zend framework или Drupal или codeigniter.

Обязанности:

Проектирование и создание новых модулей для уже работающего проекта или CMS

Поддержка существующего функционала и рефакторинг существующего кода

Подключение CMS написанной на zend framework к готовым шаблонам, есть ведущий программист который в случае чего может помочь, так же в команде есть верстальщик который в случае проблем с версткой сможет помочь.

Поиск инновационных методов решения задач,

CodeIgniterCSSDrupalGitHTMLJavaScriptLinuxMySQLOpencartPHP
11 лет назад
sergey_apalkov
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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