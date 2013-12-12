Разработчик ASP.NET - Sharepoint

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Закрыт2 заявки167 просмотров

В настоящее время мы активно ищем разработчика на доработку существующего портала на SharePoint.

Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков.

Оплата сдельная, по ставке 1 000р. за час разработки. Работа по договору.

Информация по вакансии:

Разработчик Sharepoint

Требования:

Опыт работы от 3х лет. Высшее техническое образование.

Программирование в среде SharePoint

Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.

Обязанности:

Разработка, реализация и сопровождение портала

В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме и контакты для связи.

ASP.NET
11 лет назад
EllenaR
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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