В настоящее время мы активно ищем разработчика на разработку новых модулей для нашего web-приложения. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков. Оплата сдельная. Работа по договору. ...
Разработчик ASP.NET - Sharepoint
В настоящее время мы активно ищем разработчика на доработку существующего портала на SharePoint.
Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но с четким соблюдением согласованных сроков.
Оплата сдельная, по ставке 1 000р. за час разработки. Работа по договору.
Информация по вакансии:
Разработчик Sharepoint
Требования:
Опыт работы от 3х лет. Высшее техническое образование.
Программирование в среде SharePoint
Ответственность, самостоятельность, организованность, нацеленность на результат.
Обязанности:
Разработка, реализация и сопровождение портала
В случае, если вас заинтересовало наше предложение, пришлите, пожалуйста, ваше актуальное резюме и контакты для связи.
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