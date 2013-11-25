Переделать функцию на javascript

требуется переделать текущую функцию, работа которой продемонстрирована тут: http://lab.aerotwist.com/canvas/fireworks/

таким образом, чтобы она работала как и указанная выше, но только с момента "взрыва" салюта при клике мышкой.

Эпицентр "разрыва" снаряда салюта должен быть в точке клика. Все остальное - желательно так же.

То есть, резюмируя - я хочу видеть эффект взрыва салюта в том месте, куда тыкну мышкой на экране веб-приложения.