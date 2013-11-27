Кабинет трейдера для форекс компании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки177 просмотров

Добрый день

Нашей компании необходимо реализовать кабинет трейдера(php / Drupal 7). ниже будет предоставлено тз так же в нем описание основных положение по взаимодействию с разработчиками , бюджет оговаривается, от вас прошу лишь реально оценивать свое время и силы.

ТЗ пока общее более подробное будет у потенциальных исполнителей для более точной оценки.

Оплата по договоренности , готовы идти на встречу исполнителю, можем работать через безопасную сделку с составлением доловора, либо поэтапно

DrupalPHP
11 лет назад
pasha-nel
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров