Парсинг страницы и сохранение результата в эксель

Требуется парсить главную страницу сайта cryptsy.com, брать значения колонки Volume Last 24hrs, делить на 24hr Range и сохрянять в эксель (можно в ods). Запуск лучше по крону. Раз в сутки, так что бана IP и каких-то каптч опасаться не стоит.

Результирующий документ прост:

Колонка 1: валютная пара. колонка 2: дата и, соответственно, объём торгов.

Дополнение:

У сайта есть API, так что парсить, возможно и не нужно.

https://www.cryptsy.com/pages/api

http://pubapi.cryptsy.com/api.php?method=marketdatav2

Хотя тут данные не в сводном виде и требуют дополнительной обработки.