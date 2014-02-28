Новый функционал для сайта объявлений

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$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки228 просмотров

Подробности смотрите в ТЗ.

Нужен профессионал. Без отзывов просьба не беспокоить. Бюджет ограничен указанной суммой.

11 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

iekasv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1300
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Четкое задание, согласование сроков, быстрая проверка и оплата готовой работы. Буду рад новому сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

iekasv
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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