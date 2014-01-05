API Оригинальные тексты

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Завершен2 заявки159 просмотров

Здравствуйте.

Нужно реализовать плагин добавления новых статей WordPress в сервис Яндекс.Вебмастера Оригинальные тексты по API.

- чтобы можно было выбирать отправлять статью в Оригинальные тексты или нет;

- чтобы один и тот же текст не отправлялся 20 раз (при редактировании статьи);

- HTML-теги не отправлялись.

Цена, сроки?

HTMLWordPress
11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Маркус написал нужный мне плагин. Работой доволен.
Все ок! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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