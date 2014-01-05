API Оригинальные тексты

Здравствуйте.

Нужно реализовать плагин добавления новых статей WordPress в сервис Яндекс.Вебмастера Оригинальные тексты по API.

- чтобы можно было выбирать отправлять статью в Оригинальные тексты или нет;

- чтобы один и тот же текст не отправлялся 20 раз (при редактировании статьи);

- HTML-теги не отправлялись.

Цена, сроки?