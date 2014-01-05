Требуется ответственный web-разработчик на постоянную удаленную работу с опытом работы на php + mysql, jquery, wordpress, opencart и codeIgniter. Большой плюс если вы умеете работать с bitrix. Бюджет: 35 000 р./месяц ...
API Оригинальные тексты
Здравствуйте.
Нужно реализовать плагин добавления новых статей WordPress в сервис Яндекс.Вебмастера Оригинальные тексты по API.
- чтобы можно было выбирать отправлять статью в Оригинальные тексты или нет;
- чтобы один и тот же текст не отправлялся 20 раз (при редактировании статьи);
- HTML-теги не отправлялись.
Цена, сроки?
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