Спарсить БД по подбору аккумуляторов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок267 просмотров

Добрый день. Необходимо спарсить БД по подбору аккумуляторов с сайта http://www.akb-market.ru/dlya-legkovih-avto/ и http://www.akb-market.ru/dlja-gruzovykh-avtomobilejj/ В результате парсинга должно получиться 2 файла. 1 для аккумуляторов на легковые авто, 2 для грузовых. Пример БД в каком виде должен быть представлен файл http://basecontent.info/stats/podbor_akb/podbor_akb_demo_UTF8.sql . При этом поле `tok_xol_prok` разделить на два поля `tok_xol_prok_ot` и до `tok_xol_prok_do` Только безопасная сделка и без предоплаты. Указывайте сразу вашу цену. Заранее спасибо.

SQL
11 лет назад
pvlisn
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PHP -скрипт получения почты

    Нужен скрипт для получения почтовых сообщений по POP3 и приведения в удобочитаемый вид с сохранением в виде файла с некоторым уникальным ID(либо просто вывести на экран текст писем), кроме того в письмах могут быть прикрепленные ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание доски объявлений

    Нужна простая доска объявлений, где была бы возможность нижеследующего: - оставлять незарегистрированным пользователям объявления, - обязательный фильтр по категориям товара и регионам - возможность самостоятельного администрирования сайта - изменять дизайн/категории ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой сайт на perl - установка на сервере

    Добрый день! Есть дамп сайта и базы работающего сайта на perl. Необходимо перенести его на другой хостинг. Есть перечень всех модулей и настроек апача, которые используются сайтом. Задача: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Плагин.

    Не работает плагин Top Commentators Widget на сайте http://gotovim-doma-vkusno.ru/ Нужно его правильно настроить!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки и доделки сайта на Wordpress

    Привет коллеги! Мне нужна помощь Ваша! Нужен программист который может внести некие корректировка в сайт заказчика. Сайт: http://neproblema.kiev.ua/ Работаем мы со страницами: http://neproblema.kiev.ua/sozdanie-sajtov http://neproblema.kiev.ua/zakaz-sajta http://neproblema.kiev.ua/sozdanie-internet-magazina http://neproblema.kiev.ua/razrabotka-internet-magazina ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин мед.услуг.

    Логика работы сайта достаточно не сложная: есть услуга, которую мы добавляем в корзину, и после подсчета всех услуг печатаем, либо отправляем на электронный адрес интернет-магазина. Есть все страницы в PSD - небольшое ТЗ. ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить поломку на сайте. Проект на Joomla

    Проект по обмену электронных валют. Сломался основной инструмент работы - калькулятор на сайте. Необходим человек который бы оперативно поправил это недоразумение. Все детали при личной переписке. Там же обсудим стоимость работ.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • OpenCart несколько правок сайта.

    1. В Админке. Добавить дополнительные выборки в модуль админки Рекомендуемые товары: по юзеру, по ID, наличие фото. + Условия вывода "по умолчанию". 2. Модуль вывода на главной Марок - отсортировать по алфавиту, не выводить ...

    HTMLOpencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад