Нужен скрипт для получения почтовых сообщений по POP3 и приведения в удобочитаемый вид с сохранением в виде файла с некоторым уникальным ID(либо просто вывести на экран текст писем), кроме того в письмах могут быть прикрепленные ...
Спарсить БД по подбору аккумуляторов.
Добрый день. Необходимо спарсить БД по подбору аккумуляторов с сайта http://www.akb-market.ru/dlya-legkovih-avto/ и http://www.akb-market.ru/dlja-gruzovykh-avtomobilejj/ В результате парсинга должно получиться 2 файла. 1 для аккумуляторов на легковые авто, 2 для грузовых. Пример БД в каком виде должен быть представлен файл http://basecontent.info/stats/podbor_akb/podbor_akb_demo_UTF8.sql . При этом поле `tok_xol_prok` разделить на два поля `tok_xol_prok_ot` и до `tok_xol_prok_do` Только безопасная сделка и без предоплаты. Указывайте сразу вашу цену. Заранее спасибо.
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