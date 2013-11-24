Добрый день. Необходимо спарсить БД по подбору аккумуляторов с сайта http://www.akb-market.ru/dlya-legkovih-avto/ и http://www.akb-market.ru/dlja-gruzovykh-avtomobilejj/ В результате парсинга должно получиться 2 файла. 1 для аккумуляторов на легковые авто, 2 для грузовых. Пример БД в каком виде должен быть представлен файл http://basecontent.info/stats/podbor_akb/podbor_akb_demo_UTF8.sql . При этом поле `tok_xol_prok` разделить на два поля `tok_xol_prok_ot` и до `tok_xol_prok_do` Только безопасная сделка и без предоплаты. Указывайте сразу вашу цену. Заранее спасибо.