Исправить поломку на сайте. Проект на Joomla

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Проект по обмену электронных валют. Сломался основной инструмент работы - калькулятор на сайте. Необходим человек который бы оперативно поправил это недоразумение. Все детали при личной переписке. Там же обсудим стоимость работ.

Joomla
11 лет назад
pcstarter
Бешлиу 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

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Нет заявок фрилансеров