Требуется доработать партнерскую программу на VamShop. Партнерка там уже имеется, но сейчас требуется указание сайта партнера. И вознаграждение начисляется при переходе только с этого сайта. Нужно переписать партнерку таким образом, ...
Функционал на сайт по подбору чехлов для телефона
Здравствуйте! Необходимо создать функционал, напоминающий тестирование, входе которого, пользователь, отвечая на вопросы, формирует список чехлов, удовлетворяющий его критериям. Пишите стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
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