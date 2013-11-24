Функционал на сайт по подбору чехлов для телефона

Обещанного три года ждут, это про данного исполнителя! Утверждал что за неделю справиться с заданием, в итоге через две недели не получил даже набросков, которые должен был получить по словам исполнителя уже по истечении 2х дней. Теперь мне снова придется искать исполнителя, но это еще ни чего, главное что своей халатностью Илья сорвал намеченные маркетинговые задачи заказчика, подставив меня! Не встречал за весь период работы с системой более безответственного исполнителя. НЕ СОВЕТУЮ, ИЩИТЕ ДРУГИХ!