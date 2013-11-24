Функционал на сайт по подбору чехлов для телефона

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Здравствуйте! Необходимо создать функционал, напоминающий тестирование, входе которого, пользователь, отвечая на вопросы, формирует список чехлов, удовлетворяющий его критериям. Пишите стоимость и сроки.

11 лет назад
notitle222
Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

logosik
Илья 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
5 дней
Обещанного три года ждут, это про данного исполнителя! Утверждал что за неделю справиться с заданием, в итоге через две недели не получил даже набросков, которые должен был получить по словам исполнителя уже по истечении 2х дней. Теперь мне снова придется искать исполнителя, но это еще ни чего, главное что своей халатностью Илья сорвал намеченные маркетинговые задачи заказчика, подставив меня! Не встречал за весь период работы с системой более безответственного исполнителя. НЕ СОВЕТУЮ, ИЩИТЕ ДРУГИХ!

Заявки фрилансеров

logosik
Илья 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад