Нужна база товаров из яндекс маркета. Товары только те, у которых есть отдельная страница на маркете. Описание, цены, картинки.
Приложение-кнопка в хромстор
Добрый день. Нужно сделать для хромстора приложение-кнопку. То-есть просто иконку со ссылкой на какой-то сайт, которая размещается в приложениях хрома. Предлагайте свои цены и сроки. Иконку предоставлю
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