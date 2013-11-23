Приложение-кнопка в хромстор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок113 просмотров

Добрый день. Нужно сделать для хромстора приложение-кнопку. То-есть просто иконку со ссылкой на какой-то сайт, которая размещается в приложениях хрома. Предлагайте свои цены и сроки. Иконку предоставлю

11 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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