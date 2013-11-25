Простой скрипт сайта-визитки

Есть простой скрипт по адресу http://www.infocrypt2000.ru/ сайт работает через php и mysql. Без админки, просто скрипт.

Надо реализовать 2-х уровневое меню как на сайте http://www.infocrypt2000.ru/test/ это тоже тестовый вариант.

+ с использованием mod_rewrite сделать нормальный url вида http://www.infocrypt2000.ru/about.html для первого уровня меню и http://www.infocrypt2000.ru/about/license.html для второго уровня. Где адрес url прописывается в базе для каждой страницы. Все делается в тестовой верстке, нужно сделать только скрипт, дизайн будет натянут потом. Не забыть что надо передавать тайтлы и мета данные из второго уровня меню тоже.